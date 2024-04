Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę? Zdradził szokujące informacje

Robert Lewandowski w rozmowie z magazynem BILD wypowiedział się ws. Złotej Piłki za 2020 rok. Kapitan reprezentacji Polski wierzy, że choć z opóźnieniem to w końcu otrzyma zasłużoną nagrodę.

Lewandowski może z opóźnieniem otrzymać Złotą Piłkę

Robert Lewandowski w 2020 i 2021 roku był głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Reprezentant Polski miał jednak ogromnego pecha, bowiem sezon, w którym świętował potrójną koronę, został storpedowany przez pandemię COVID-19. Ze względu na panującą wtedy sytuację coroczna gala plebiscytu L’Equipe została odwołana. Natomiast rok później najlepszym piłkarzem na świecie wybrany został Leo Messi.

Brak przyznania nagrody dla kapitana reprezentacji Polski i ówczesnego napastnika Bayernu Monachium wywołał duże poruszenie w świecie futbolu. Co jakiś czas powracają informacje o tym, że Lewandowski miałby w końcu otrzymać zasłużoną Złotą Piłkę. W ostatnim wywiadzie dla magazynu BILD 35-latek ujawnił, że krążą plotki o przyznaniu nagrody z opóźnieniem.

– W 2020 i 2021 roku miałem najlepsze lata w swojej karierze. Znajomy podesłał mi statystyki, strzeliłem 100 bramek w 85 meczach. Oczywiście bardzo chciałbym otrzymać Złotą Piłkę. Nie jestem jednak zły czy smutny z tego powodu, że jeszcze jej nie zdobyłem. Natomiast czuję, że w którymś z tych dwóch lat to była moja kolej – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikarzem Tobi Altschafflem z magazynu BILD.

– Ta z 2021 roku należy do Leo Messiego. Słyszałem, że krążą pogłoski o tym, że Złota Piłka za 2020 rok może zostać przyznana z opóźnieniem. Tamten rok był dla mnie wyjątkowy. Byłem w najlepszej formie, wygraliśmy wszystko. Ujmijmy to tak: nie obraziłbym się, gdybym cztery lata później dostał Złotą Piłkę za 2020 rok. Byłby to duży zaszczyt i przyjąłbym tę nagrodę – dodał napastnik FC Barcelony.

Lewandowski w tym sezonie w barwach FC Barcelony zagrał w 43 meczach, w których strzelił 20 goli i zaliczył 9 asyst. Kontrakt reprezentanta Polski z Dumą Katalonii obowiązuje jeszcze przez dwa lata.