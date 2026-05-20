Frederiksen zabrał głos ws. potencjalnej oferty z Watfordu. Lech Poznań straci trenera?

Niels Frederiksen jest kandydatem na trenera Watfordu. Jego kontrakt z Lechem Poznań wygasa z końcem czerwca. W rozmowie z serwisem Bold zabrał głos ws. swojej przyszłości.

Watford chce Frederiksena. Lech Poznań czeka na decyzję trenera

Lech Poznań po raz drugi z rzędu pod wodzą Nielsa Frederiksena zdobył mistrzostwo Polski. Sukcesy, jakie osiągnął z klubem w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach zostały zauważone przez zagraniczne zespoły. Obecnie przyszłość Duńczyka pozostaje pod znakiem zapytania, ponieważ jego aktualny kontrakt wygasa z dniem 30 czerwca 2026 roku.

Frederiksen ma na stole propozycję przedłużenia umowy z Kolejorzem. Natomiast opcji do wyboru ma co najmniej kilka. Jedną z nich może być Watford, który występuje na poziomie Championship w Anglii. Pojawiły się doniesienia, że 55-latek prowadzi z nimi zaawansowane rozmowy. W rozmowie z serwisem Bold.dk ujawnił, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji, ale jest tego coraz bliżej.

– Nie podjąłem jeszcze decyzji, ale mogę powiedzieć, że jest coraz bliżej. Jestem niezwykle szczęśliwy w Lechu Poznań, gdzie osiągnęliśmy sportowy sukces, zdobywając dwa mistrzostwa z rzędu. Kolejny tytuł mistrzowski sprawia oczywiście, że sytuacja jest bardzo atrakcyjna. Ponownie mamy szansę zakwalifikować się do Ligi Mistrzów – mówił Niels Frederiksen w rozmowie z serwisem Bold.

– Nie mam do tego żadnego komentarza – odpowiedział na pytanie o ofertę z Watfordu.

Historia Frederiksena i poznańskiego klubu rozpoczęła się w lipcu 2024 roku. Oprócz dwóch tytułów w Ekstraklasie doprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Łącznie prowadził zespół w 88 meczach, a jego bilans to 49 zwycięstw, 17 remisów i 22 porażki.