Kevin De Bruyne wrócił do gry w Premier League po ponad pięciu miesiącach przerwy. Belg w meczu z Newcastle United kapitalnie przywitał się z murawą, notując gola i asystę.

IMAGO / Owen Humphreys Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne nie grał od kilku miesięcy z powodu kontuzji

Belgijski pomocnik Man City miał problemy ze ścięgnem podkolanowym

Do gry w Premier League wrócił w meczu z Newcastle United

Kevin De Bruyne wrócił do gry w Premier League. Od razu zdobył gola

Kevin De Bruyne ma za sobą koszmarne miesiące. Belg stracił połowę sezonu 2023/2024 z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego. Z gry wypadł już w pierwszej kolejce, gdy przedwcześnie musiał opuścić boisko w spotkaniu z Burnley.

Niedawno pomocnik wrócił do rywalizacji. Pep Guardiola dał Belgowi szansę w meczu Pucharu Anglii z Huddersfield. Natomiast teraz ziścił się powrót do gry w Premier League. De Bruyne pojawił się na murawie w 69. minucie meczu z Newcastle United. Po zaledwie pięciu minutach wpisał się na listę strzelców, popisując się świetnym uderzeniem sprzed pola karnego. W ten sposób doprowadził do wyrównania (2:2).

Natomiast w samej końcówce zachwycił kibiców fenomenalną asystą, przyczyniając się do niesamowitego powrotu Manchesteru City ze stanu 1:2 na 3:2.

Czytaj dalej: Ogromne emocje w hicie Premier League. Nie brakowało pięknych goli [WIDEO]