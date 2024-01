Ogromne emocje w hicie Premier League. Nie brakowało pięknych goli [WIDEO]

W meczu 21. kolejki Premier League Newcastle United przegrał z Manchesterem City. Sroki prowadziły do przerwy 2:1, natomiast po zmianie stron Obywatele doszli go głosu, wbili rywalowi dwie bramki i zgarnęli trzy punkty. Fani zgromadzeni przed telewizorami i na St. James' Park obejrzeli piękne gole.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru CIty

Manchester City po emocjonującym meczu pokonał Newcastle

Spory udział miał w tym De Bruyne

Belg zdobył bramkę i asystował przy decydującym golu

De Bruyne odmienił losy spotkania

Mecz Newcastle United z Manchesterem City był awizowany jako wielki hit tej serii gier Premier League. Fani, którzy zdecydowali się obejrzeć to spotkanie z pewnością nie byli zawiedzeni, bo na murawie działo się sporo.

Wynik spotkania otworzył Bernardo Silva. Portugalczyk wpisał się na listę strzelców w 26. minucie spotkania popisując się uderzeniem niczym z gry komputerowej.

Przepiękny gol Bernardo Silvy w meczu z Newcastle United

Jednak Newcastle przed przerwą zdołało nie tylko doprowadzić do wyrównania, ale do szatni zeszło z przewagą jednego gola. Sroki w dwie minuty wstrząsnęły drużyną Guardioli. Najpierw w 35. minucie do siatki rywala futbolówkę wbił Isak, a dwie minuty później kolejne trafienie dołożył Gordon.

Po zmianie stron do głosu doszedł Manchester City, a spory udział miał w tym Kevin De Bruyne, który pojawił się na placu gry z ławki rezerwowych. Belg najpierw doprowadził do wyrównania, a w doliczonym czasie gry znakomicie asystował przy trafieniu Bobba. Newcastle może czuć spore rozczarowanie po końcowym gwizdku.

