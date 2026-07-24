Arsenal i Tottenham ruszają po skrzydłowego. W grze 60 mln euro

Arsenal oraz Tottenham Hotspur przygotowują się do transferowej walki o skrzydłowego Antonio Nusę. Zawodnik RB Lipsk trafił na listę życzeń obu londyńskich klubów - podaje "The Sun".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Antonio Nusa na celowniku wielkich klubów Premier League

Arsenal oraz Tottenham Hotspur planują kolejne duże ruchy transferowe podczas letniego okna. Oba londyńskie kluby chcą wzmocnić swoje skrzydła. Jak informuje „The Sun”, na celownikach Kanonierów oraz Kogutów znalazł się Antonio Nusa z RB Lipsk.

21-letni Norweg po świetnym sezonie w 1. Bundeslidze oraz udanym występie podczas mistrzostw świata stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych ofensywnych zawodników. Jego nazwisko znajduje się na listach życzeń kilku gigantów, a najbliższe tygodnie mogą zdecydować o jego przyszłości.

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Podczas mundialu Nusa był jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Norwegii. Skrzydłowy wystąpił w sześciu spotkaniach, a szczególnie zapamiętany został jego występ w meczu 1/16 finału przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej, w którym zdobył bramkę i pomógł swojej drużynie awansować do kolejnej fazy turnieju.

Dynamiczna gra, świetne wyszkolenie techniczne oraz umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jeden sprawiły, że Nusa szybko przyciągnął uwagę największych klubów. RB Lipsk nie zamierza sprzedawać swojego zawodnika za niską kwotę i oczekuje za około 60 milionów euro. Niemiecki klub zdaje sobie sprawę, że po udanym mundialu wartość 21-latka wzrosła i chce wykorzystać duże zainteresowanie.

Sytuację skrzydłowego bardzo uważnie monitorują także AC Milan oraz AS Roma, które według medialnych doniesień miały już rozpocząć rozmowy z otoczeniem zawodnika. Sam Nusa po udanym mundialu ma być otwarty na nowe wyzwanie i transfer do większego klubu. Norweg zdaje sobie sprawę, że najbliższy ruch może mieć ogromne znaczenie dla jego dalszej kariery.