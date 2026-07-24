Juventus zmienia plany. Hitowy transfer oddala się

Juventus coraz bardziej oddala się od sprowadzenia Emiliano Martineza. W Turynie uznano, że transfer Argentyńczyka będzie zbyt trudny do przeprowadzenia, dlatego klub ponownie skierował uwagę na dwóch bramkarzy z Serie A i Premier League.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Martinez coraz dalej od Juventusu

Jeszcze kilka dni temu Emiliano Martinez pozostawał głównym kandydatem do wzmocnienia bramki Juventusu. Dziś taki scenariusz wydaje się znacznie mniej realny. Aston Villa nie zamierza rozstawać się ze swoim podstawowym golkiperem, a oczekiwania finansowe obu klubów są od siebie bardzo odległe. Według włoskich mediów Juventus nie chce przeznaczyć na ten transfer więcej niż 6-7 milionów euro.

Wobec impasu działacze Bianconerich wrócili do rozmów z Parmą w sprawie Ziona Suzukiego. Do kolejnego kontaktu doszło podczas spotkania przedstawicieli klubów Serie A w Mediolanie. W nieformalnych rozmowach uczestniczyli Giovanni Carnevali ze strony Juventusu oraz Federico Cherubini, który obecnie pracuje dla Parmy.

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Równolegle trwają również negocjacje dotyczące Guglielmo Vicario. Juventus pozostaje w kontakcie z agentem włoskiego bramkarza, który nie znalazł się w kadrze Tottenhamu na przedsezonowe tournée. Choć oficjalnym powodem jest drobny uraz, włoskie media podkreślają, że golkiper nie należy do najważniejszych elementów planów Roberto De Zerbiego.

W Turynie chcą jak najszybciej zamknąć temat nowego bramkarza, dlatego klub pracuje jednocześnie nad kilkoma wariantami. Na dziś największe szanse mają Suzuki i Vicario, natomiast transfer Martineza wyraźnie oddalił się od realizacji.