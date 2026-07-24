Ten piłkarz Realu Madryt zachwycił Mourinho

Arda Guler wrócił do treningów Realu Madryt w znakomitej dyspozycji i już podczas pierwszych zajęć zrobił duże wrażenie na Jose Mourinho. W klubie nie ukrywają, że reprezentant Turcji może rozpocząć nowy sezon z zupełnie inną rolą niż dotychczas.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Guler walczy o pierwszy skład Realu

Według dziennika „AS” Arda Guler od początku przygotowań prezentuje się znakomicie. Pomocnik wrócił po wakacjach doskonale przygotowany fizycznie, a jego postawa szybko została zauważona przez sztab szkoleniowy. Jeden z trenerów miał krótko podsumować pierwsze dni pracy 21-latka: – Guler lata.

Turek chce wykorzystać rozpęd, który złapał pod koniec poprzedniego sezonu. Mimo że Real Madryt nie sięgnął po trofea, Guler wywalczył sobie ważne miejsce w zespole. Wystąpił w 51 spotkaniach, zdobył sześć bramek i zanotował 14 asyst. Szczególnie dobrze współpracował z Kylianem Mbappe, któremu asystował przy ośmiu trafieniach. Rozgrywki zakończył jednak przedwcześnie z powodu urazu odniesionego na treningu.

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Przed młodym pomocnikiem stoi teraz jeszcze trudniejsze zadanie. Latem konkurencja w ofensywie wyraźnie wzrosła. Do zespołu dołączył Bernardo Silva, do gry wrócił Endrick, a o minuty mogą walczyć także Franco Mastantuono i Brahim Diaz. Rodrygo z kolei nadal przechodzi rehabilitację po poważnej kontuzji kolana.

Mimo dużej rywalizacji Guler ma ważny atut po swojej stronie. Jose Mourinho od dawna jest wielkim zwolennikiem jego talentu i już wcześniej próbował sprowadzić go do swojego zespołu. Teraz po raz pierwszy będzie miał okazję pracować z nim na co dzień, a pierwsze treningi tylko utwierdziły szkoleniowca w przekonaniu, że reprezentant Turcji może odegrać ważną rolę w nowym sezonie.