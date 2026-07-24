Inter coraz bliżej hitu. Transfer za 50 mln euro o krok

Cristian Romero jest coraz bliżej zmiany klubu, a Inter wyraźnie przyspiesza działania. Do Mediolanu przyleciał agent argentyńskiego obrońcy, co może okazać się przełomowym momentem w negocjacjach.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Romero na celowniku Interu Mediolan

Transfer Cristiana Romero do Interu wchodzi w decydującą fazę. Jak informuje „Sportitalia”, do Mediolanu dotarł Ciro Palermo, agent reprezentanta Argentyny. To ważny sygnał, ponieważ dzień wcześniej do miasta wrócił również dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio. Wszystko wskazuje na to, że strony wkrótce usiądą do bezpośrednich rozmów.

Nerazzurri traktują Romero jako absolutny priorytet w letnim oknie transferowym. Klub chce dokonać największej inwestycji właśnie w środek defensywy i od pewnego czasu prowadzi rozmowy z Tottenhamem. Londyńczycy nie zamykają się na sprzedaż swojego kapitana, ale jasno określili oczekiwania finansowe.

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Spurs wyceniają Argentyńczyka na około 50 milionów euro. W Mediolanie liczą jednak, że uda się obniżyć kwotę transferu, wykorzystując chęć samego piłkarza do zmiany otoczenia. Właśnie stanowisko Romero ma być jednym z najważniejszych argumentów Interu podczas negocjacji z angielskim klubem.

Równolegle rozpoczęły się rozmowy dotyczące warunków indywidualnego kontraktu. Obrońca jest związany z Tottenhamem umową do 2029 roku i obecnie zarabia około 12 milionów euro brutto rocznie. Mimo to Inter nie zamierza rezygnować z walki o mistrza świata, uznając jego transfer za jeden z kluczowych celów przed rozpoczęciem nowego sezonu.