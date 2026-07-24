To będzie kolejne odejście z Jagiellonii?! „Coś jest na rzeczy”

Sławomir Abramowicz może być kolejnym graczem, który tego lata opuści Jagiellonię Białystok. Powiedział o tym Rafał Gikiewicz na antenie "Kanału Sportowego".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Sławomir Abramowicz odejdzie z Jagiellonii?!

Jagiellonia Białystok tego lata pożegnała się z kilkoma bardzo ważnymi postaciami. Chodzi jednak nie tylko o zmiany kadrowe, ale i chociażby odejście Łukasza Masłowskiego. Dotychczasowy dyrektor sportowy klubu jest już w Widzewie Łódź, gdzie ma pomóc w budowie nowego projektu. Niemniej fakt, że zespół Dumy Podlasia uległ takim osłabieniu niepokoi kibiców.

Okazuje się jednak, że być może to jeszcze nie koniec odejść z Jagiellonii. Według informacji, które przekazał Rafał Gikiewicz na antenie „Kanału Sportowego”, z Białymstokiem pożegnać może się Sławomir Abramowicz. Bramkarz ma być bowiem na celowniku innych, zagranicznych klubów. „Z moich informacji wynika, że to jest na rzeczy i wskakuje za niego Perchel” – powiedział były bramkarz.

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Jednocześnie do tych informacji na szybko odniósł się Maciej Szymański, a więc dyrektor zarządzający Jagiellonii. Na dzisiaj zakładamy, że Sławek Abramowicz z nami zostaje – powiedział, co można odczytywać dwojako, gdyż nie było twardego zdementowania tych wieści.

Sławomir Abramowicz na koncie ma ponad 100 spotkań dla pierwszego zespołu Jagiellonii. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letnirego młodzieżowego reprezentanta Polski na 5 milionów euro.

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