W tym klubie będzie grał Harry Kane! Angielski gigant już wie

Harry Kane nie zamierza wracać do Tottenhamu. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Anglii pozostanie w Bayernie Monachium, a rozmowy w sprawie nowego kontraktu są już na zaawansowanym etapie.

fot. PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Kane zostaje w Bayernie

Harry Kane od momentu przeprowadzki do Monachium regularnie udowadnia, że nadal należy do najlepszych napastników na świecie. Anglik bije kolejne rekordy, zdobywa trofea i pozostaje jednym z głównych kandydatów do Złotej Piłki 2026.

Jak informują Ben Jacobs i Sam Cohen z GiveMeSport, 32-latek ma podpisać nową umowę z Bayernem. Rozmowy między stronami rozpoczęły się jeszcze w sezonie 2025/2026 i już wtedy przyniosły wyraźny postęp. Negocjacje mają zostać wznowione latem.

Bawarczycy jasno dali do zrozumienia, że nie zamierzają sprzedawać swojego najlepszego strzelca. Zainteresowanie Kane’em wykazywały Barcelona oraz Al-Hilal, ale oba kluby miały usłyszeć, że Anglik nie jest dostępny na rynku.

Tottenham musi pogodzić się z decyzją

W Londynie od dłuższego czasu pojawiały się marzenia o powrocie klubowej legendy. Taki scenariusz od początku był jednak mało realny. Kane jest zadowolony z pobytu w Niemczech, a jego obecna forma nie wskazuje na to, by zbliżał się do końca kariery.

Dla Bayernu przedłużenie kontraktu z napastnikiem stało się jednym z priorytetów. Klub chce zabezpieczyć przyszłość lidera ofensywy, zwłaszcza wobec rosnącego zainteresowania Michaelem Olise ze strony Realu Madryt.

Tottenham musi więc szukać innych rozwiązań w ataku. Powrót Kane’a do północnego Londynu może stać się realny dopiero po wygaśnięciu kolejnej umowy z Bayernem.