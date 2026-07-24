Chelsea dopina ciekawy transfer. Skrzydłowy dołączy do Premier League

Chelsea skierowała swoją uwagę na jedno z największych objawień tegorocznych mistrzostw świata. Jak informuje "The Telegraph", londyński klub prowadzi w wyścigu o pozyskanie Kerima Alajbegovicia z Bayeru Leverkusen.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kerim Alajbegović blisko porozumienia z Chelsea

Chelsea tego lata udowadnia, że zamierza budować zespół oparty na perspektywicznych zawodnikach. Oficjalnie potwierdziła już sprowadzenie kilku dużych nazwisk. Z Aston Villi za 138 milionów euro trafił ofensywny pomocnik Morgan Rogers, natomiast z Atalanty Bergamo za 57 milionów euro pozyskano obrońcę Marco Palestrę. Londyńczycy dopięli również transfer utalentowanego skrzydłowego Geovany’ego Quendy ze Sportingu Lizbona, za którego zapłacili około 50 milionów euro.

Jak informują angielskie media, Chelsea prowadzi rozmowy w sprawie transferu Kerima Alajbegovicia z Bayeru Leverkusen. Wartość 18-letniego skrzydłowego jest obecnie szacowana na około 30 milionów euro, a londyńczycy mają przygotowywać ofertę za reprezentanta Bośni i Hercegowiny.

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Alajbegović zwrócił na siebie uwagę podczas tegorocznych mistrzostw świata. Młody zawodnik był jednym z najważniejszych piłkarzy swojej reprezentacji i pomógł awansować do fazy pucharowej turnieju. Dobra postawa na mundialu sprawiła, że nazwisko 18-latka bardzo szybko trafiło na listy życzeń największych klubów.

Skrzydłowy urodził się w Niemczech, ale zdecydował się reprezentować Bośnię i Hercegowinę. Swoją karierę rozwijał w akademii Bayeru Leverkusen. Następnie latem ubiegłego roku przeniósł się do Red Bull Salzburg, który zapłacił 2 mln euro. Transfer do Austrii okazał się bardzo dobrym ruchem. Alajbegović w poprzednim sezonie rozegrał aż 44 spotkania, w których zdobył 13 bramek. Bayer zdecydował się sprowadzić Bośniaka z powrotem na BayArena.

Niemiecki klub zapłacił za skrzydłowego 8 milionów euro. Nie tylko Chelsea interesuje się utalentowanym skrzydłowym. Według doniesień medialnych, sytuację zawodnika monitorują również włoskie kluby. Wśród zainteresowanych wymienia się między innymi Juventus Turyn, Atalantę Bergamo oraz Fiorentinę.