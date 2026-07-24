Man United celuje w kolejny transfer. Defensywny pomocnik łączony z gigantem

Manchester United jest mocno zainteresowany pozyskaniem Tylera Adamsa z AFC Bournemouth - informuje "Daily Mail". 27-letni pomocnik jest wyceniany na około 40 milionów euro.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tyler Adams przymierzany do Manchesteru United

Manchester United nie zamierza kończyć letnich zakupów i szuka kolejnego zawodnika, który zwiększy rywalizację w środku pola. Według informacji „Daily Mail”, na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Tyler Adams z AFC Bournemouth. 58-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych jest wyceniany na około 40 mln euro.

Bournemouth nie zamierza prowadzić rozmów w sprawie Alexa Scotta, którego uważa za jednego z filarów drużyny. Jednak sytuacja Adamsa wygląda zupełnie inaczej. W klubie z Vitality Stadium panuje przekonanie, że odpowiednia oferta może skłonić władze do sprzedaży 27-latka jeszcze tego lata. Sprzedaż Amerykanina już teraz pozwoliłaby klubowi pozyskać środki na kolejne transfery.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na Old Trafford mają konkretny powód, by przyspieszyć działania. Latem z klubu odszedł Casemiro, a dodatkowo poważnej kontuzji kolana podczas mistrzostw świata doznał Manuel Ugarte. Urugwajczyk ma pauzować przez dłuższy czas, dlatego Michael Carrick chce pozyskać zawodnika, który od razu będzie gotowy do gry.

Już na początku lata Manchester United przeprowadził przebudowę środka pola, sprowadzając Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi, za których zapłacono ponad 100 mln euro. W poprzednim sezonie Tyler Adams rozegrał 26 spotkań w barwach Bournemouth, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty, pomagając drużynie zakończyć rozgrywki na szóstym miejscu Premier League i wywalczyć awans do Ligi Europy.