Nico Williams na radarze giganta Premier League. 90 milionów euro

Arsenal jest liderem w walce o transfer Nico Williamsa. Kanonierzy na skrzydłowego reprezentacji Hiszpanii musieliby zapłacić 90 milionów euro, a więc wpłacić jego klauzulę wykupu. Informacje w tej sprawie przekazał Ekrem Konur,

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Arsenal prowadzi w wyścigu o transfer Williamsa

Nico Williams swego czasu była chyba najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem w Europie. Po wielkim triumfie reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024 jego akcje urosły na rynku niezwykle wysoko. Piłkarza chciała nie tylko FC Barcelona, ale i kluby z Premier League. Wówczas skrzydłowy zdecydował się pozostać jednak w zespole Athleticu Bilbao. Teraz jednak wraca temat jego odejścia, znów zainteresowany ma być zespół z Wysp Brytyjskich.

Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura, Arsenal obecnie prowadzi w walce o pozyskanie Nico Williamsa. Problemem może okazać się jednak kwota transferowa. Za skrzydłowego z Hiszpanii należałoby bowiem zapłacić 90 milionów euro, a więc wpłacić jego klauzulę wykupu zwartą w kontrakcie.

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Nico Williams w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 40 milionów euro. Łącznie w barwach zespołu z Bilbao skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii ma prawie 40 trafień w niespełna 200 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro.

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