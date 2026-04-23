Mocny komunikat Haalanda po spotkaniu Man City. Liczy się jedno

Erling Haaland po meczu Manchesteru City z Burnley podkreślił, że najważniejsze było zwycięstwo (1:0) i zdobycie trzech punktów. Tym samym liczba sytuacji nie była istotna.

Erling Haaland był bohaterem meczu Manchesteru City z Burnley w ramach 34. kolejki Premier League, zdobywając jedyną bramkę w wygranym spotkaniu. Po końcowym gwizdku norweski napastnik skupił się jednak nie na swoim trafieniu, lecz na znaczeniu całego zespołowego zwycięstwa.

– Tak, mieliśmy mnóstwo okazji, ale cieszę się, że wygraliśmy, a to jest najważniejsze. Nie myślę o niczym innym. Po prostu staram się wygrać – przekonywał Haaland cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Etihad Stadium.

Norweg odniósł się również do przebiegu spotkania i skuteczności drużyny, zwracając uwagę, że nawet minimalne zwycięstwo ma ogromną wartość w kontekście walki o najwyższe cele. – 1:0 to niesamowity wynik, jestem naprawdę szczęśliwy. Jesteśmy na szczycie tabeli, więc bądźcie szczęśliwi – zaznaczył Norweg.

Haaland podkreślił także, że Manchester City powinien konsekwentnie realizować swój styl gry, ale bez nadmiernego skupiania się na indywidualnych statystykach. Jego zdaniem kluczowe jest nastawienie na zwycięstwo w każdym meczu, niezależnie od okoliczności i trudności rywala.

– Nie powinniśmy myśleć o strzelaniu goli, powinniśmy myśleć o zwycięstwie – podsumował napastnik. Zawodnik dodał również, że zespół musi szybko skupić się na kolejnym spotkaniu, ponieważ końcówka sezonu wymaga pełnej koncentracji i stabilnej formy.