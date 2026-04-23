Pululu odejdzie z Jagiellonii? Kolejny klub chce go już tego lata! [NASZ NEWS]

Afimico Pululu może z końcem sezonu opuścić Jagiellonię, ponieważ kończy mu się kontrakt. Z informacji goal.pl wynika, że jest kolejny klub, który zamierza o niego powalczyć.

Nachodzi czas decyzji

Przyszłość Afimico Pululu to jeden z ciekawszych tematów jeśli chodzi o piłkarzy Ekstraklasy. Napastnikowi Jagiellonii kończy się po sezonie kontrakt i prawdopodobieństwo odejścia jest bardzo wysokie. Choć… Jak informowaliśmy niedawno, klub z Białegostoku walczy jeszcze o swojego najlepszego napastnika.

Tak czy inaczej, propozycji pod adresem Pululu nie brakuje. Przez ostatnie miesiące przewinęło się wiele klubów, które mniej lub bardziej konkretnie przymierzały się do pozyskania napastnika kadry DR Kongo.

Kilka dni temu serbskie media informowały o tym, że Pululu znalazł się na celowniku Crvenej Zvezdy Belgrad. Z naszych informacji wynika, że to prawda, że tamtejszy gigant faktycznie widziałby napastnika Jagiellonii w swoich szeregach.

Kocaelispor wchodzi do gry

Na tym jednak nie koniec. Z naszych informacji wynika, że ostatnio mocno do gry wszedł turecki Kocaelispor. Obecnie to jedenasta drużyna tamtejszej ekstraklasy, zdecydowanie szukająca wzmocnienia w linii napadu.

Najlepszym strzelcem jest tam w tym momencie Bruno Petković, który uzbierał 7 trafień w tym sezonie tureckiej ekstraklasy. Pozostali gracze do siatki trafiali jeszcze rzadziej.

To pokazuje, że nowy napastnik faktycznie by się tam przydał. A czy będzie nim Pululu? Wszystko wskazuje na to, że na decyzję napastnika Jagiellonii będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Finansowo Turcy na pewno są w stanie mocno przebić ofertę klubu z Białegostoku.