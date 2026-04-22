Manchester United stoi na dobrej drodze, aby przeprowadzić głośny transfer wewnątrz Premier League. Czerwone Diabły są bowiem faworytem do pozyskania Mateusa Mane z Wolverhampton Wanderers - donosi "SportsBoom".

Mateus Mane coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United bacznie przeczesuje rynek Premier League w poszukiwaniu wzmocnień. Jak się okazuje, transfer może nadejść od świeżego spadkowicza z ligi. „SportsBoom” przekazuje, że Czerwone Diabły są na dobrej drodze, aby pozyskać Mateusa Mane z Wolverhampton Wanderers. Zespół z Old Trafford na ten moment wygrywa rywalizację z Liverpoolem o 18-latka.

Transfer Mateusa Mane będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Jeśli Manchester United zdecyduje się na wykup 18-latka, to będzie musiał zapłacić Wolverhampton Wanderers aż 50 milionów euro. Wspomniane źródło zaznacza jednak, że spadek klubu z Molineaux Stadium może obniżyć kwotę transferu do 30 milionów euro.

Sam Mateus Mane prawdopodobnie zdecyduje się na opuszczenie Wolverhampton Wanderers. 18-latek obecnie zarabia 15 tysięcy funtów tygodniowych. Na poziomie Championship jego pensja byłaby niższa o około 40%. Pozostanie w Premier League wydaje się być celem pomocnika i kto wie, czy w przyszłym sezonie będziemy oglądali go w Manchesterze United.

Mateus Mane w seniorskich barwach Wolverhampton Wanderers rozegrał 26 spotkań. Portugalczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.