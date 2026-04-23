Real Madryt marzy o gwiazdach PSG. Bez szans na powodzenie

11:02, 23. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Cadena SER

Real Madryt z chęcią sprowadziłby do środka pola jedną z gwiazd Paris Saint-Germain. Nie ma jednak szans na transfer ani Vitinhi, ani Joao Nevesa - informuje Cadena SER.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Vitinha i Joao Neves

PSG nie sprzeda swoich gwiazd do Realu

Real Madryt stale monitoruje rynek w poszukiwaniu pomocnika. Plan zakłada sprowadzenie gwiazdy światowego formatu, która będzie liderem tej formacji. Na kluczowym etapie sezonu zawiódł Eduardo Camavinga, a na wylocie znajduje się Dani Ceballos, więc wzmocnienie środka pola jest wskazane. Drużynie brakuje zawodnika, który docelowo zastąpi Toniego Kroosa i będzie odpowiadał za rozgrywanie oraz kreowanie sytuacji strzeleckich.

Na szczycie listy życzeń Realu znajduje się Vitinha. Florentino Perez jest zauroczony umiejętnościami Portugalczyka i byłby w stanie wydać na niego olbrzymie pieniądze. Problem w tym, że Paris Saint-Germain nawet nie rozważa takiej opcji. Vitinha to twarz projektu i lider drużyny Luisa Enrique, więc jego sprzedaż nie wchodzi w grę. Istotne w tej sprawie jest również nastawienie samego piłkarza, który nie myśli o grze na Santiago Bernabeu i uważa, że lepszym miejscem dla niego jest stolica Francji.

Drugą opcją dla Realu jest Joao Neves, czyli partner Vitinhi z drugiej linii. Raptem 21-letni zawodnik potwierdził po odejściu z Benfiki, że to talent z najwyższej półki. Błyskawicznie wskoczył do składu PSG i jest nie do zastąpienia. W jego przypadku również nie ma mowy o sprzedaży. Paryżanie dostrzegają, że portugalski duet stanowi o sile całego zespołu, dlatego rozbijanie go nie ma najmniejszego sensu.

