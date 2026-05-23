Enzo Maresca chce byłego podopiecznego w Manchesterze City

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc Cucurella łączony z Manchesterem City

Pep Guardiola kilkadziesiąt godzin temu potwierdził, że wraz z końcem obecnego sezonu odejdzie z Manchesteru City. Wszystko wskazuje na to, iż jego następcą na Etihad Stadium zostanie Enzo Maresca, który już powoli pracuje nad budową kadry zespołu The Citizens na kolejną kampanię. Włoski szkoleniowiec chce stworzyć drużynę zdolną do odzyskania tytułu mistrzowskiego w Premier League oraz ponownego dominowania na angielskich boiskach. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie lewej strony defensywy.

Jak informuje w mediach społecznościowych Simon Phillips, Maresca chętnie widziałby Marca Cucurellę w Manchesterze City. Ceniony trener doskonale zna 27-letniego lewego obrońcę, ponieważ miał okazję współpracować z nim w Chelsea. Sam zawodnik również mógłby być zainteresowany ponownym połączeniem sił ze swoim byłym menedżerem. Pytanie pozostaje jednak, czy londyńczycy będą gotowi wysłuchać ofert za hiszpańskiego defensora. Aktualna wartość rynkowa piłkarza wynosi około 50 milionów euro.

23-krotny reprezentant Hiszpanii, którego łączy się także z Atletico Madryt, występuje w barwach ekipy The Blues od sierpnia 2022 roku. Wówczas przeniósł się do zachodniego Londynu za ponad 65 milionów euro z Brighton & Hove Albion. Wcześniej grał również w Getafe, Eibarze oraz Barcelonie. W aktualnym sezonie Cucurella rozegrał 49 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty, potwierdzając wysoką formę. Kontrakt wahadłowego z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.