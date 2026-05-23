Liverpool poluje na skrzydłowego z Bundesligi. Trwają negocjacje

Bazoumana Toure coraz bliżej Liverpoolu

Liverpool będzie zmuszony do wzmocnienia swojej linii ataku podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Z zespołu The Reds odejdzie bowiem Mohamed Salah, a dodatkowo niepewna pozostaje przyszłość Federico Chiesy, który również może opuścić Anfield Road. W związku z tym w drużynie zeszłorocznych mistrzów Anglii potrzebny będzie przynajmniej jeden nowy skrzydłowy. Władze klubu już teraz analizują potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wypełnić luki po Egipcjaninie oraz Włochu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Liverpoolu znajduje się Bazoumana Toure. Co więcej, angielski potentat rozpoczął już wstępne rozmowy z Hoffenheim w sprawie pozyskania lewego napastnika. 20-letni zawodnik zebrał bardzo dobre recenzje od skautów giganta Premier League, dlatego taki transfer jest poważnie rozważany. Ewentualna transakcja mogłaby kosztować nawet 40 milionów euro, bo niemiecki klub nie zamierza łatwo rezygnować ze swojej gwiazdy.

Pięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w barwach Hoffenheim od lutego 2025 roku, kiedy przeniósł się na PreZero Arenę za około 10 milionów euro ze szwedzkiego Hammarby IF. Wcześniej rozwijał się w rodzimej akademii – ASEC Mimosas. W trwającym sezonie Toure rozegrał 32 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował dwanaście asyst. Kontrakt utalentowanego skrzydłowego z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.