Manchester United wziął pod lupę gwiazdora Realu Madryt

Eduardo Camavinga na celowniku Manchesteru United

Eduardo Camavinga nie prezentuje się z najlepszej strony w kończącym się sezonie. 23-letni pomocnik jest jednym z najbardziej krytykowanych zawodników Realu Madryt, co sprawia, że jego przyszłość na Santiago Bernabeu stała się niepewna. Niewykluczone, że stołeczny klub rozważy sprzedaż Francuza, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. Sam piłkarz również może myśleć o spróbowaniu nowego wyzwania, biorąc pod uwagę nieudaną kampanię w wykonaniu drużyny Królewskich oraz własną nierówną formę.

Jak informuje brytyjski serwis „Football Insider”, sytuację Camavingi uważnie monitoruje między innymi Manchester United. Angielski gigant ma już za sobą udane interesy z Realem Madryt, gdyż kilka lat temu sprowadził do siebie Casemiro. Teraz strony mogłyby dojść do następnego porozumienia, na którym skorzystaliby wszyscy zainteresowani. Czerwone Diabły będą jednak musiały zmierzyć się z konkurencją, ponieważ pomocnika obserwują również inne potęgi – Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund oraz Liverpool.

Camavinga trafił do Madrytu w 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie rozpoczynał swoją profesjonalną karierę. Od tamtej pory rozegrał dla ekipy Los Blancos dokładnie 223 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował jedenaście asyst. W tym czasie sięgnął między innymi po dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia francuskiego gwiazdora na mniej więcej 50 milionów euro i zapewne na podobny zarobek w przypadku ewentualnej sprzedaży liczyłby Real Madryt.