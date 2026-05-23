Slot otworzył się przed odejściem Salaha. Wskazał jeden wyjątkowy moment

Liverpool żegna Mohameda Salaha po latach sukcesów. Arne Slot przed ostatnim meczem sezonu ujawnił, jakie wspomnienie o Egipcjaninie zostanie z nim już na zawsze.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot przemówił przed ostatnim meczem Salaha. Jedno wspomnienie wraca najmocniej

Liverpool przygotowuje się do pożegnania jednej ze swoich największych gwiazd. Mohamed Salah po zakończeniu sezonu odejdzie z angielskiej ekipy, a przed ostatnim spotkaniem Premier League z Brentford głos zabrał Arne Slot. Menedżer The Reds podczas konferencji prasowej Liverpoolu podkreślił, że Egipcjanin odegrał kluczową rolę w mistrzowskim sezonie drużyny.

– Jak zapamiętam Mohameda Salaha? W stu procentach z poprzedniego sezonu. Myślę, że sam to powiedział i znaczy to nawet więcej niż gdybym ja to powiedział, bo przecież wygrał z tym klubem wszystko, co możliwe. Także to że najwspanialszym trofeum w jego karierze było zwycięstwo w Premier League w zeszłym sezonie – mówił Slot.

– I teraz mogę szczerze powiedzieć: to również najwspanialsze zwycięstwo w moim życiu. To właśnie zapamiętam i to, jak ważny był dla klubu w tamtym sezonie. A co za tym idzie, również dla mnie i z wszystkimi jego golami – zaznaczył Holender.

Slot mówił również, że obecny sezon nie był już tak udany dla całego zespołu. Nie zmienia to jednak jego oceny wpływu Salaha na Liverpool.

– W tym sezonie nie byliśmy na tym samym poziomie jako klub ani drużyna, ale na 100 procent będę go pamiętał przede wszystkim z poprzedniego sezonu. Kibice prawdopodobnie powinni pamiętać go za wszystkie lata, które tu spędził. W każdym razie moje główne wspomnienie o nim zawsze będzie związane z poprzednim sezonem – podsumował trener.

Salah rozegra jeszcze jeden mecz w barwach Liverpoolu. W sobotę 24 maja The Reds zmierzą się z Brentford.