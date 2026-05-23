Liverpool i Manchester United w tle. Sytuacja robi się napięta

11:05, 23. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The United Stand / Ben Jacobs

Manchester United obserwuje sytuację Micky’ego Van de Vena. Ewentualny transfer z udziałem gracza zależy od przyszłości Tottenhamu w Premier League i możliwych ruchów Liverpoolu.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Cichy wyścig o gwiazdę Premier League. Dwa wielkie kluby w grze

Manchester United rozważa pozyskanie Micky’ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. W każdym razie kluczowym warunkiem ewentualnego transferu jest utrzymanie się londyńskiego klubu w Premier League. Informację przekazał Ben Jacobs na kanale The United Stand na platformie YouTube.

Według doniesień, jeśli Spurs spadną z ligi, Czerwone Diabły mogą złożyć ofertę za holenderskiego defensora. W przypadku utrzymania Tottenhamu w elicie Man Utd nie planuje rozpoczynać rozmów transferowych.

Według wieści Jacobsa pozostanie Tottenhamu w angielskiej elicie ma również wpływać na przyszłość samego zawodnika. W takim scenariuszu Van de Ven miałby być bliski podpisania nowego kontraktu z klubem z Londynu.

Sytuacja komplikuje się także ze względu na zainteresowanie innych gigantów. Według informacji medialnych, jeśli Liverpool zdecyduje się na wejście do gry o zawodnika, sam piłkarz miałby preferować przenosiny na do ekipy z Anfield Road. Na ten moment jednak The Reds nie wykonali żadnych oficjalnych kroków w sprawie transferu.

Holenderski obrońca ma za sobą intensywny sezon. Wystąpił w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę, będąc jednym z ważniejszych zawodników Tottenhamu w defensywie.

Jego kontrakt obowiązuje do lata 2029 roku, a  wartość rynkowa wynosi mniej więcej 65 milionów euro. Przyszłość piłkarza pozostaje jednak otwarta.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości