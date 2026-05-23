Liverpool i Manchester United w tle. Sytuacja robi się napięta

Manchester United obserwuje sytuację Micky’ego Van de Vena. Ewentualny transfer z udziałem gracza zależy od przyszłości Tottenhamu w Premier League i możliwych ruchów Liverpoolu.

Cichy wyścig o gwiazdę Premier League. Dwa wielkie kluby w grze

Manchester United rozważa pozyskanie Micky’ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. W każdym razie kluczowym warunkiem ewentualnego transferu jest utrzymanie się londyńskiego klubu w Premier League. Informację przekazał Ben Jacobs na kanale The United Stand na platformie YouTube.

Według doniesień, jeśli Spurs spadną z ligi, Czerwone Diabły mogą złożyć ofertę za holenderskiego defensora. W przypadku utrzymania Tottenhamu w elicie Man Utd nie planuje rozpoczynać rozmów transferowych.

Według wieści Jacobsa pozostanie Tottenhamu w angielskiej elicie ma również wpływać na przyszłość samego zawodnika. W takim scenariuszu Van de Ven miałby być bliski podpisania nowego kontraktu z klubem z Londynu.

Sytuacja komplikuje się także ze względu na zainteresowanie innych gigantów. Według informacji medialnych, jeśli Liverpool zdecyduje się na wejście do gry o zawodnika, sam piłkarz miałby preferować przenosiny na do ekipy z Anfield Road. Na ten moment jednak The Reds nie wykonali żadnych oficjalnych kroków w sprawie transferu.

Holenderski obrońca ma za sobą intensywny sezon. Wystąpił w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę, będąc jednym z ważniejszych zawodników Tottenhamu w defensywie.

Jego kontrakt obowiązuje do lata 2029 roku, a wartość rynkowa wynosi mniej więcej 65 milionów euro. Przyszłość piłkarza pozostaje jednak otwarta.