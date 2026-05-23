Chelsea dopina wielki ruch. Xabi Alonso wybrał swój pierwszy transfer

Xabi Alonso dostał zielone światło. Chelsea rusza po wielki talent

Chelsea jest o krok od sfinalizowania kolejnego ruchu na rynku transferowym. Jak przekazał Fabrizio Romano na platformie X, londyński klub osiągnął pełne porozumienie w sprawie sprowadzenia Valentina Barco ze Strasburga. Transfer ma zostać dopięty w czerwcu, a wszystkie warunki zostały już ustalone między stronami.

21-latek od miesięcy znajdował się pod obserwacją działaczy związanych z projektem BlueCo, do którego należą zarówno Chelsea, jak i Strasbourg. Dzięki temu negocjacje przebiegły bardzo sprawnie, a sam zawodnik zaakceptował wizję dalszego rozwoju w ekipie ze Stamford Bridge. Barco ma być jednym z pierwszych letnich wzmocnień drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso.

Miniony sezon był dla młodego pomocnika bardzo udany. Barco rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i zanotował dziewięć asyst. Szczególnie imponował dynamiką, odwagą w pojedynkach oraz dużą swobodą w rozegraniu piłki. Może występować zarówno w środku pola, jak i bliżej lewej strony boiska, co daje trenerowi wiele możliwości taktycznych.

Rynkowa wartość piłkarza wynosi mniej więcej 35 milionów euro. Barco jest wychowankiem Boca Juniors, a do europejskiej piłki trafił w 2024 roku. Wcześniej był związany między innymi z Brighton oraz Sevillą, jednak dopiero regularna gra w Strasburgu pozwoliła mu w pełni pokazać potencjał.

Chelsea liczy, że Argentyńczyk stanie się ważnym elementem przebudowy zespołu. Tym samym w kolejnych latach ma odegrać istotną rolę w walce o najwyższe cele.