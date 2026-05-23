Real Madryt pracuje nad transferem Rodriego. Tyle jest gotów zapłacić

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri może dołączyć do Realu Madryt

Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego zamierza sprowadzić nowego pomocnika. W środku pola drużynie Los Blancos brakuje bowiem odpowiedniej jakości, co zdążył zauważyć również Jose Mourinho, który już wkrótce zostanie nowym-starym trenerem ekipy Królewskich. W związku z tym włodarze stołecznego klubu planują ruszyć na rynek w poszukiwaniu topowego zawodnika do tej formacji. Priorytetem ma być piłkarz, który od razu podniesie poziom rywalizacji w drugiej linii zespołu Los Galacticos.

Jak informuje hiszpański serwis „Defensa Central”, jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Santiago Bernabeu jest Rodri. Real Madryt pracuje nad pozyskaniem 29-letniego pomocnika, jednak nie zamierza przepłacać za transfer. Zdaniem wspomnianego źródła wicemistrzowie La Ligi są gotowi zaoferować maksymalnie 42 miliony euro, mając na uwadze fakt, że kontrakt zawodnika z Manchesterem City obowiązuje jedynie do 2027 roku. Negocjacje w sprawie tej transakcji mogą nabrać tempa w najbliższych tygodniach.

61-krotny reprezentant Hiszpanii występuje w barwach ekipy Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Od tamtej pory stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny The Citizens, rozgrywając łącznie 298 spotkań. W tym czasie zdobył 28 bramek oraz zanotował 32 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 65 milionów euro. Warto także dodać, że zapowiedziane odejście Pepa Guardioli z Manchesteru City może mieć istotny wpływ na dalsze losy Rodriego.