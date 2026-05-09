Federico Valverde łączony z Arsenalem

Arsenal awansował już do finału Ligi Mistrzów i ma wszystko w swoich rękach, aby wygrać rozgrywki Premier League. Władze londyńskiego klubu jednak nieustannie poszukują wzmocnień. Jeden z ich tropów prowadzi do Realu Madryt. Serwis „TEAMtalk” przekazał, że w kręgu zainteresowań Kanonierów znalazł się Federico Valverde.

Brytyjska prasa, że obóz Arsenalu jest zachwycony reprezentantem Urugwaju. Ba, Kanonierzy są wielkim fanem gwiazdora Realu Madryt. Oczywiście jeszcze do transferu daleka droga. Na stole Królewskich nie pojawiła się oferta transferowa za pomocnika. Jeśli londyńczycy skusiliby się na ten ruch, to będą musieli wyłożyć kosmiczne pieniądze.

W ostatnich dniach wokół Federico Valverde zrobiło się głośno nie tylko ze względu na doniesienia transferowe. Hiszpańskie media informowały bowiem o spięciu Urugwajczyka z Aurelienem Tchouamenim podczas jednego z treningów Realu Madryt. Między zawodnikami miało dojść do ostrej wymiany zdań, która przerodziła się nawet w przepychankę. Choć sytuacja została szybko opanowana przez sztab szkoleniowy, doniesienia te wywołały spore poruszenie wokół szatni Królewskich.

Federico Valverde w obecnym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce Realu Madryt. Urugwajczyk zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 13 asyst.