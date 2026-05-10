Karbownik trafi do Bundesligi?! Jest poważne zainteresowanie

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michał Karbownik

Michał Karbownik na liście życzeń Werderu Brema

Michał Karbownik jeszcze kilka lat temu uchodził za jeden z największych talentów w polskiej piłce. Mówiło się o przyszłości reprezentacji Polski, wielkich klubach i karierze, o której będziemy rozmawiali latami. Niestety, zderzenie z rzeczywistością po odejściu z Legii Warszawa okazało się bardzo bolesne. Długo bowiem lewy obrońca lub pomocnik szukał miejsca, w którym mógłby regularnie grać.

Od trzech sezonów Karbownik jednak regularnie występuje w barwach Herthy Berlin, gdzie może liczyć na dość pewny plan. Występy w 2. Bundeslidze przykuwają jednak uwagę drużyn z pierwszej Bundesligi. Według informacji przekazanych przez serwis „Berliner Zeitung”, Michał Karbownik znalazł się na radarze Werderu Brema. Klub ten chciał go już zimą, ale teraz szczególne zainteresowanie wyraża trener Daniel Thioune, który już współpracował z Polakiem w Fortunie Dusseldorf.

Z pewnością jednak czterokrotny reprezentant Polski latem odejdzie ze stołecznego klubu. W sumie w tym sezonie na koncie 25-latka jest 29 występów i trzy asysty. Na poziomie 2. Bundesligi uzbierał łącznie blisko 100 spotkań, gdzie zdobył jednego gola oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro. Wraz z końcem sezonu wygasa jego umowa w Herthcie.

Zobacz także: Jakub Kamiński będzie grać w tym klubie w przyszłym sezonie