Liverpool planuje transfer z Bundesligi. W grze 40 mln euro

Liverpool jest bardzo zainteresowany sprowadzeniem Assana Ouedraogo z RB Lipsk. Jak ujawnia "Bild", niemiecki klub może rozważyć sprzedaż pomocnika za około 40 milionów euro.

Assan Ouedraogo na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool niedawno przegrał z Manchesterem United (2:3) na Old Trafford, a następnie zremisował z Chelsea (1:1) na Anfield w hitowym meczu 36. kolejki Premier League. W efekcie drużyna Arne Slota wciąż nie może być pewna udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że holenderskie menedżer pozostanie na stanowisku w następnym sezonie. W angielskich klubach sytuacja potrafi jednak zmieniać się bardzo dynamicznie.

Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, na celowniku Liverpoolu znalazł się Assan Ouedraogo z RB Lipsk. 19-letni pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów niemieckiego futbolu. Imponuje nie tylko znakomitymi warunkami fizycznymi, ale również techniką, dynamiką oraz spokojem w rozegraniu piłki. W Bundeslidze zwrócił na siebie uwagę jako nowoczesny środkowy pomocnik.

To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko Ouedraogo pojawia się w kontekście transferu do angielskiego giganta. Tym razem spekulacje nabrały jednak większego tempa, ponieważ Liverpool od dłuższego czasu monitoruje rozwój zawodnika. W Lipsku rozważą sprzedaż utalentowanego pomocnika za 40 milionów euro.

W obecnym sezonie Ouedraogo rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt w Lipsku obowiązuje do czerwca 2029 roku. Warto również podkreślić, że w listopadzie 19-latek zadebiutował w niemieckiej kadrze narodowej.