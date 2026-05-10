Megagwiazdy Realu mogły grać dla Barcelony. Sensacyjne wyznanie

Vinicius Junior i Kylian Mbappe mogli w przeszłości zostać piłkarzami Barcelony. Przed El Clasico sensacyjne kulisy ujawnił były prezes klubu Josep Maria Bartomeu.

Barcelona była blisko wielkich transferów

Vinicius Junior i Kylian Mbappe będą jednymi z największych gwiazd niedzielnego El Clasico na Spotify Camp Nou. Przed hitowym starciem były prezes Barcelony Josep Maria Bartomeu zdradził jednak, że obaj zawodnicy mogli kiedyś trafić do Dumy Katalonii.

Bartomeu przyznał, że Barcelona była bardzo blisko sprowadzenia Viniciusa Juniora jeszcze przed transferem Brazylijczyka do Realu Madryt. Klub prowadził rozmowy zarówno z rodziną zawodnika, jak i jego agentami. – Vinicius interesował nasz klub. Rozmawialiśmy z jego rodziną i agentami, a nawet mieliśmy wstępne porozumienie – powiedział były prezes Barcelony.

Ostatecznie skrzydłowy wybrał jednak Real Madryt. Bartomeu uważa, że Królewscy przedstawili lepszą ofertę finansową. – Real prawdopodobnie złożył lepszą ofertę i ostatecznie podpisał kontrakt – przyznał były działacz.

Inaczej wyglądała sytuacja związana z Kylianem Mbappe. Bartomeu ujawnił, że Barcelona prowadziła rozmowy z ojcem reprezentanta Francji, ale kwoty oczekiwane przez Monaco były zbyt wysokie dla katalońskiego klubu. – Monaco żądało bardzo wysokich kwot, których Barcelona nie mogła wtedy zapłacić. Pamiętam, że rozmawiałem kilka razy z ojcem Mbappe, ale Paris Saint Germain mocno naciskało na Monaco. Myślę też, że Kylian wolał przejść do PSG, ponieważ był to francuski klub – powiedział Bartomeu.

Były prezes Barcelony dodał również, że w tamtym okresie klub skupiał się na transferze Ousmane Dembele. To właśnie Francuz był wówczas priorytetem sztabu szkoleniowego.

