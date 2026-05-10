Komentatorzy na El Clasico. Kto skomentuje mecz Real – Barcelona?

08:55, 10. maja 2026
Paweł Wątorski
Barcelona podejmie Real Madryt na Camp Nou w niedzielnym El Clasico. Sprawdź, kto skomentuje w telewizji wielki hit 35. kolejki La Liga.

Na zdjęciu: Eduardo Camavinga i Pedri

Znamy obsadę hitu FC Barcelona – Real Madryt

FC Barcelona podejmie Real Madryt na Camp Nou w ramach 35. kolejki La Liga. Niedzielne El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00. Sytuacja w tabeli wyraźnie sprzyja katalońskiemu klubowi, który wypracował sobie aż 11 punktów przewagi nad Królewskimi i jest o krok od sięgnięcia po tytuł.

Drużyna ze stolicy Katalonii obecnie notuje serię dziesięciu kolejnych zwycięstw ligowych. W zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka panują dobre nastroje. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w madryckiej drużynie. Hiszpańskie media w ostatnich dniach szeroko rozpisywały się o napiętej atmosferze w szatni Realu. Mowa o bójce pomiędzy Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim. Klub ukarał obu zawodników finansowo..

Duże zainteresowanie wzbudza również obsada komentatorska hitowego meczu w polskiej telewizji. Spotkanie transmitowane będzie na antenach Eleven Sports 1 i CANAL+ Premium. W pierwszej stacji mecz skomentują Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak. Z kolei w CANAL+ za mikrofonami zasiądą Michał Mitrut i Marcin Żewłakow.

Obie stacje przygotowały również specjalne studia przedmeczowe, analizy ekspertów i materiały reporterskie, które mają jeszcze bardziej podgrzać atmosferę przed największym piłkarskim wydarzeniem weekendu. W pierwszej części kampanii Królewscy ograli Blaugranę (2:1) na Santiago Bernabeu.

