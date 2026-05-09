Liverpool stracił punkty w hicie kolejki Premier League. Chelsea nadal w kryzysie [WIDEO]

Liverpool zremisował z Chelsea (1:1) w hitowym meczu 36. kolejki Premier League. Po tym spotkaniu piłkarze The Blues wciąż znajdują się poza miejscami gwarantującymi grę w europejskich pucharach.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Chelsea

Remis na Anfield

Liverpool podejmował w sobotnie popołudnie Chelsea na Anfield w hicie 36. kolejki Premier League. W poprzedni weekend The Reds przegrali na Old Trafford z Manchesterem United (2:3). Mimo porażki zespół Arne Slota przystępował do spotkania z The Blues z czwartego miejsca w tabeli i jest już o krok od zapewnienia sobie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Londyńczycy pogrążeni są w poważnym kryzysie. Niedawno z klubem pożegnał się Liam Rosenior, który w trakcie sezonu zastąpił Enzo Mareskę. Seria sześciu porażek z rzędu sprawiła, że Chelsea może nawet wypaść poza miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach. Nadzieją dla kibiców pozostaje jednak finał Pucharu Anglii, w którym 16 maja londyńczycy zmierzą się z Manchesterem City.

Spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w 6. minucie wynik meczu otworzył Ryan Gravenberch, który trafił di siatki po precyzyjnym dograniu z lewej strony autorstwa Rio Ngumohy. Dla holenderskiego pomocnika było to już piąte trafienie w obecnym sezonie Premier League.

Goście odpowiedzieli jeszcze przed przerwą. W 35. minucie do wyrównania doprowadził Enzo Fernandez. Argentyńczyk popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego, kompletnie zaskakując bramkarza The Reds.

W 49. minucie wydawało się, że Cole Palmer wyprowadzi gości na prowadzenie, jednak po analizie VAR sędziowie dopatrzyli się pozycji spalonej i bramka nie została uznana. Do końcowego gwizdka oba zespoły szukały zwycięskiego trafienia, ale mimo wielu emocji hit kolejki zakończył się remisem. W następnej serii spotkań Liverpool zmierzy się na wyjeździe z Aston Villą, natomiast The Blues podejmą na Stamford Bridge Tottenham Hotspur.

Liverpool – Chelsea 1:1 (1:1)

1:0 Ryan Gravenberch 6′

1:1 Enzo Fernandez 35′