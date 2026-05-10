Superkomputer wytypował zwycięzcę El Clasico. Prognoza jest jasna

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Kylian Mbappe

FC Barcelona zdecydowanym faworytem El Clasico

FC Barcelona jest o jeden punkt od mistrzostwa Hiszpanii. Jeśli w niedzielę (10 maja) w meczu z Realem Madryt zdobędą przynajmniej jeden punkt, obronią tytuł w La Liga. Ewentualne zwycięstwo Królewskich tylko odroczy świętowani katalońskiego klubu o dodatkowy tydzień. Początek spotkania o godzinie 21:00 na Spotify Camp Nou. Zawody poprowadzi sędzia Alejandro Jose Hernandez Hernandez.

Faworytem nadchodzącego klasyku będzie FC Barcelona. Według wyliczeń Superkomputera BETSiE podopieczni Hansiego Flicka nie powinni mieć problemów ze zdobyciem kompletu punktów. Szanse na zwycięstwo gospodarzy wynoszą aż 56,2%. Dla porównania prawdopodobieństwo, że wygra Real Madryt to 24,1%. Podział punktów w El Clasico ma prawdopodobieństwo na poziomie 19,7%.

Szanse na zwycięstwo El Clasico wg. Superkomputera BETSiE:

W tym sezonie kibicie mogli oglądać dwa hiszpańskie klasyki. Pierwsze w ramach rozgrywek ligowych zakończyło się zwycięstwem Królewskich (2:1). Bramki strzelali wtedy Jude Bellingham i Kylian Mbappe oraz Fermin Lopez. Z kolei drugie El Clasico wygrała Barcelona, zdobywając przy okazji Superpuchar Hiszpanii. Blaugrana pokonała odwiecznych rywali (3:2). Na listę strzelców wpisali się: Raphinha (dwa razy), Robert Lewandowski, Vinicius Junior oraz Gonzalo Garcia.