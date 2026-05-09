Aston Villa chce ściągnąć do siebie pomocnika Manchesteru City

Tijjani Reijnders może odejść z Manchesteru City po zaledwie jednej kampanii. Jak podaje serwis FootballTransfers.com, chrapkę na jego sprowadzenie ma Aston Villa.

Tijjani Reijnders może bardzo szybko zakończyć swoją przygodę z Manchesterem City. Coraz częściej mówi się bowiem, że angielski klub jest gotowy wysłuchać ofert za holenderskiego pomocnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone więc, iż 27-letni zawodnik opuści Etihad Stadium już po jednym sezonie spędzonym w barwach drużyny The Citizens. Władze Manchesteru City mają rozważać przebudowę środka pola, a Holender nie jest uznawany za piłkarza nietykalnego.

Chętnych na usługi Reijndersa z pewnością nie będzie brakowało. W ostatnich tygodniach media informowały o zainteresowaniu ze strony Arsenalu, Juventusu czy SSC Napoli. Jak podaje serwis „FootballTransfers.com”, sytuację holenderskiego pomocnika monitoruje również Aston Villa. Dla zespołu Unaia Emery’ego, który niedawno awansował do finału Ligi Europy, byłoby to bardzo istotne wzmocnienie środka pola. Klub z Birmingham chce zwiększyć jakość kadry przed rywalizacją na kilku frontach w następnej kampanii.

Mierzący 185 centymetrów pomocnik występuje w Manchesterze City od czerwca 2025 roku, kiedy przeniósł się do niebieskiej części Manchesteru za niespełna 55 milionów euro z Milanu. W trwającym sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 8 asyst. Choć początek kampanii miał bardzo udany, z czasem zaczął tracić zaufanie Pepa Guardioli. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Holandii na 60 milionów euro.