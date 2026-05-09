To może być hit lata. Przyszłość gwiazdy Realu stoi pod znakiem zapytania

13:21, 9. maja 2026
Luka Pawlik
Vinicius Junior może być bohaterem jednego z największych transferów nadchodzącego lata. Media informują, że Real Madryt nie wyklucza rozstania z Brazylijczykiem.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Gorąco wokół Viniciusa Juniora. Europejski gigant obserwuje sytuację

Vinicius Junior według informacji przekazanych przez portal TEAMtalk może w najbliższym czasie stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji w swojej karierze. Przyszłość gwiazdy Realu Madryt nie jest już tak pewna jak jeszcze kilka miesięcy temu, a temat jego odejścia coraz częściej pojawia się w europejskich mediach.

25-letni skrzydłowy trafił do ekipy z La Liga w 2018 roku z Flamengo i od tego czasu stał się jednym z kluczowych zawodników Królewskich. W barwach madryckiego klubu rozegrał już 372 mecze, w których zdobył 127 bramek i zanotował 100 asyst, stając się jednym z liderów ofensywy.

Jak podaje znany serwis o tematyce piłkarskiej, obecna sytuacja kontraktowa zawodnika budzi coraz większe napięcie. Aktualna umowa Viniciusa Juniora obowiązuje do połowy przyszłego roku, jednak rozmowy w sprawie jej przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Hiszpańskie media wcześniej informowały, że piłkarz oczekuje pensji na poziomie około 30 milionów euro netto rocznie, co nie spotkało się z akceptacją władz Realu.

Brak porozumienia sprawia, że rośnie zainteresowanie innych gigantów europejskiego futbolu. Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Brazylijczyka ma być Manchester City, który uważnie obserwuje rozwój sytuacji i widzi w nim potencjalną okazję transferową.

„Odejście Viniciusa z Realu, kiedyś uważane za niemal niemożliwe, wydaje się realnym scenariuszem na lato. Manchester City uważnie śledzi rozwój sytuacji, postrzegając Brazylijczyka jako prawdziwą okazję na rynku” – przekazał wprost TEAMtalk.

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 150 milionów euro, co pokazuje skalę potencjalnego transferu. Vinicius Junior w Man City mógłby rywalizować o miejsce w ofensywie z takimi zawodnikami jak Jeremy Doku czy Erling Haaland. To dodatkowo podgrzewa spekulacje dotyczące jego przyszłości.

