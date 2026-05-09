Kylian Mbappe może przestać być zawodnikiem Realu Madryt. Francuska gwiazda może wylądować w Premier League, ponieważ znalazł się na celowniku Liverpoolu - informuje "Football Insider".

Liverpool chce pozyskać Kyliana Mbappe

W obozie Realu Madryt jest niezwykle gorąco, a tymczasem doszły do nas słuchy, że w letnim okienku transferowym klub może opuścić Kylian Mbappe. Portal „Football Insider” przekazuje sensacyjne doniesienia. Otóż reprezentant Francji może wylądować w Premier League. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

The Reds mieli już wykonać pierwsze kroki dążące do transferu Kyliana Mbappe. Wciąż obecni mistrzowie Anglii złożyli zapytanie o Francuza. Na ten moment Real Madryt jeszcze nie odpowiedział i trudno spodziewać się, że dojdzie do transferu. Na stole Królewskich może pojawić się kosmiczna oferta, a wiemy, że klub z Anfield Road dysponuje taką gotówką.

Kylian Mbappe z pewnością w przyszłości może rozważać nowe wyzwania i spróbowanie swoich sił w Premier League, która od lat uchodzi za najmocniejszą ligę świata. Trudno jednak spodziewać się, aby już tego lata zdecydował się na opuszczenie Realu Madryt, do którego trafił przecież stosunkowo niedawno. Na ten moment bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Francuz pozostanie w stolicy Hiszpanii i dalej będzie budował swoją pozycję jako lider Królewskich.

W obecnym sezonie Kylian Mbappe rozegrał 41 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 41 trafień, a także zaliczył sześć asyst.