Man United chce angielskiego skrzydłowego. Rozmowy rozpoczęte

Manchester United rozpoczął rozmowy w sprawie transferu angielskiego skrzydłowego. Wysoko na liście życzeń klubu z Old Trafford znajduje się Jeremy Monga z Leicester City - ujawnia serwis "Manchester Evening News".

Manchester United zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League i w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Dla Czerwonych Diabłów będzie to debiut w nowym formacie prestiżowych rozgrywek. Władze klubu planują solidne wzmocnienia kadry, by skutecznie rywalizować na kilku frontach.

Według informacji „Manchester Evening News”, wysoko oceniany przez giganta z Old Trafford jest Jeremy Monga z Leicester City. Dyrektor sportowy klubu Jason Wilcox miał już rozpocząć rozmowy z przedstawicielami Lisów w sprawie transferu 16-letniego skrzydłowego.

Od dłuższego czasu sytuację wielkiego talentu monitorują także przedstawiciele Arsenalu oraz Manchesteru City, które miały rozważać złożenie ofert. Obecnie jednak to Manchester United ma najmocniej naciskać na finalizację transferu. Skrzydłowy mimo wieku regularnie zbiera doświadczenie na zapleczu Premier League.

W obecnym sezonie Monga rozegrał 30 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Już teraz portal Transfermarkt.de wycenia Anglika na 10 milionów euro. Jeszcze niedawno Leicester oczekiwało za swojego zawodnika nawet 30 milionów euro, jednak spadek klubu do niższej ligi może wpłynąć na obniżenie oczekiwań finansowych. Jeśli transfer dojdzie do skutku, młody skrzydłowy mógłby stać się jednym z najbardziej perspektywicznych nabytków klubu z Old Trafford.