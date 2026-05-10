Sebastian Szymański zmieni klub?! Chce go lokalny gigant

09:12, 10. maja 2026
Jakub Fudali
Sebastian Szymański znalazł się na celowniku Galatasaray Stambuł. W grze jest wypożyczenie z opcją wykupu Polaka z zespołu Stade Rennes, o czym donosi "Fotomac".

Sebastian Szymański zimą tego roku przeniósł się do zespołu Stade Rennes z tureckiego Fenerbahce Stambuł. Kwota, którą zapłacił za niego francuski klub miała oscylować w okolicach 10 milionów euro. To dość mało, bowiem jeszcze parę miesięcy wcześniej mówiło się o przynajmniej jej dwukrotności i przede wszystkim zainteresowane miałby być ekipy z Premier League czy Serie A. Finalnie jednak Polak dobrze radzi sobie w Ligue 1.

Okazuje się jednak, że szybko może wrócić do Turcji. Według informacji przekazanych przez serwis „Fotomac”, Sebastian Szymański jest na celowniku Galatasaray Stambuł, a więc wielkiego rywala Fenerbahce. W grze ma być opcja wypożyczenia z opcją wykupu po zakończeniu przyszłego sezonu. Trudno jednak wyobrazić sobie taki ruch reprezentanta Polski.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował pięć asyst. W zespole Stade Rennes wystąpił tylko 15-krotnie. W przeszłości w lidze tureckiej w 86 meczach zdobył 14 goli oraz zanotował 18 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro. 27-latek w obecnym klubie ma ważną umowę do końca czerwca 2029 roku.

