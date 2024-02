Już w niedzielę dojdzie do wielkiego szlagieru w ramach Premier League. Choć Arsenal prezentuje się gorzej, niż Arsenal, Mikel Arteta zachowuje optymizm.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Mikel Arteta

W niedzielę na Emirates Stadium Arsenal podejmie Liverpool

Do tej pory The Reds uzbierali o pięć punktów więcej, niż ich najbliżsi rywale

Mikel Arteta nie traci jednak optymizmu przed spotkaniem

“Zespół jest świetnie przygotowany, nie możemy doczekać się meczu”

Bezapelacyjnie największym hitem 23. kolejki Premier League będzie pojedynek Arsenalu z Liverpoolem. Drużyny w tabeli dzieli pięć punktów. Nie ulega też wątpliwości, że w ostatnim czasie The Reds prezentują większą solidność, niż gospodarze najbliższego starcia. Do tego dochodzi fakt, iż Kanonierzy nie zdołali w zimowym okienku sprowadzić napastnika, choć Mikel Arteta mocno o to zabiegał. Hiszpański szkoleniowiec tryska jednak optymizmem.

– Kocham moich graczy i myślę, że jutro będą strzelać gole i pokażą się z czołowej strony. Zasłużyli na pełne zaufanie ze względu na to, jak się prezentują. Jutrzejszy mecz to coś innego. Zespół jest gotowy, naprawdę dobrze przygotowany. Nie możemy doczekać się spotkania. Wiemy, że stadion będzie po naszej stronie. Czekamy na takie dni, gdy rywalizujemy, wraz z naszymi fanami, o wielkie cele. Jutrzejszy mecz należy do kategorii ciężkiej – powiedział trener.

Początek szlagieru już w niedzielę o godzinie 17:30.

