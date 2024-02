Mbappe coraz bliżej podjęcia decyzji. Odrzucił jeden kierunek

IMAGO / Le Pictorium Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zapowiedział, że ujawni swoją decyzję jeszcze przed najbliższymi starciami Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów

Wygląda na to, że dla gwiazdora możliwe pozostały już tylko dwie opcje

Piłkarz nie brał pod uwagę przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, ale teraz wykluczył także jeden wielki, europejski klub

Dla Mbappe istnieje już tylko wybór pomiędzy Paryżem, a Madrytem

Niebawem przekonamy się, czy Kylian Mbappe dotrzyma swoich słów. Wedle nich niebawem powinniśmy dowiedzieć się, gdzie kapitan reprezentacji Francji występować będzie w przyszłym sezonie. Zapowiedział bowiem, że ujawni swoją decyzję jeszcze zanim Paris Saint-Germain wróci do gry w Lidze Mistrzów. Pierwsze starcie mistrzów Ligue 1 z Realem Sociedad odbędzie się 14 lutego.

Rudy Galletti na łamach Caught Offside ujawnił, że 25-latek rzeczywiście jest już coraz bliżej ostatecznych postanowień. Na stole ma nowy kontrakt od paryżan, który gwarantowałby mu ogromne zarobki aż do 2027 roku. Z drugiej strony nieustannie kusi go transfer do wielkiego Realu Madryt. Według wspomnianego dziennikarza, piłkarz nigdy na poważnie nie brał możliwości odejścia do Arabii Saudyjskiej. Przez dłuższy czas w grze był jednak Liverpool FC. Sytuacja uległa już jednak zmianie, a niewykluczone, że ma to związek z decyzją Juergena Kloppa. Fakty są jednak takie, że napastnikowi zostały już tylko dwie opcje. Niebawem dowiemy się, którą z nich wybierze.

Mbappe rozegrał w tym sezonie 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 29 bramek i siedem asyst.

