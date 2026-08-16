Widzew może dokonać głośnego transferu! To reprezentant kraju

Niejaki Alexandru Dobre miał znaleźć się na celowniku Widzewa Łódź, o czym donosi rumuński serwis "Trumedia.ro". To mógłby być ciekawy transfer do ofensywy Łodzian.

fot. Emil Kucharski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Widzew chce kolejnego skrzydłowego

Widzew Łódź dość przeciętnie wszedł w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Zespół z Serca Łodzi na koncie ma pięć punktów po czterech rozegranych meczach, co jest wynikiem generalnie przyzwoitym, ale w kontekście akurat tego klubu trudno mówić o satysfakcji. Szczególnie, że celem jest walka o awans do eliminacji europejskich pucharów.

Niemniej kadra Łodzian nadal się krystalizuje i tworzy. Dlatego też łączeni z klubem są nowi gracze. Według informacji, które przekazał serwis „Trumedia.ro”, Widzew Łódź jest zainteresowany pozyskaniem niejakiego Alexandru Dobre. 27-letni skrzydłowy występuje obecnie w barwach rumuńskiego Rapidu 1923 Bukareszt. Co jednak najważniejsze, na swoim koncie ma grę w reprezentacji kraju. Jak przekazano, cena za tego zawodnika nie byłaby problemem dla Widzewa.

Alexandru Dobre w tym sezonie ligi rumuńskiej rozegrał pięć spotkań, w których zdobył dwa gole. W sumie na jego koncie jest ponad 50 gier na poziomie tamtejszej ekstraklasy. W przeszłości 27-latek reprezentował klubów z Portugalii oraz Francji; ma m.in. 31 gier w Ligue 2, gdzie notował solidne liczby. Serwis „Transfermarkt” wycenia 7-krotnego reprezentanta Rumunii na 3 miliony euro.

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