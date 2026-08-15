Jackson może zakotwiczyć w Madrycie. To byłoby miękkie lądowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Atletico Madryt zainteresowane Nicolasem Jacksonem

Nicolas Jackson nie znajduje się w planach Chelsea na następny sezon. 25-letni napastnik w poprzedniej kampanii występował na zasadzie wypożyczenia w Bayernie Monachium, jednak niemiecki potentat nie zdecydował się na jego wykupienie. Senegalski snajper wrócił więc do Londynu, choć zapewne tylko na chwilę, ponieważ gigant Premier League dąży do definitywnego rozstania z atakującym.

Jak dowiedział się Fabrice Hawkins, jednym z klubów monitorujących sytuację Jacksona jest Atletico Madryt. Przeprowadzka do stolicy Hiszpanii bez wątpienia byłaby interesującym rozwiązaniem dla reprezentanta Senegalu.

Chelsea wyceniła swojego zawodnika na około 70 milionów euro, co może stanowić poważną przeszkodę w negocjacjach. Piłkarza obserwują również Aston Villa oraz Tottenham Hotspur, dlatego londyńczycy mogą otrzymać propozycje.

Jackson trafił na Stamford Bridge w lipcu 2023 roku z Villarrealu za mniej więcej 37 milionów euro. W barwach drużyny The Blues rozegrał dotychczas 81 spotkań, zdobył 30 bramek i zanotował 12 asyst. Z czasem stracił jednak miejsce w podstawowym składzie, czego konsekwencją było wypożyczenie do Bayernu Monachium. Jego kontrakt z londyńską potęgą obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku.