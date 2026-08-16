„Zobaczymy, czy zostanie do niedzieli”. Ojrzyński jasno o głośnym transferze

11:11, 16. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

"Zobaczymy, czy zostanie do niedzieli" - mówi Leszek Ojrzyński w rozmowie z "Kanałem Sportowym" na temat przyszłości Marcela Reguły. Ten jest coraz bliżej odejścia z klubu.

Leszek Ojrzyński
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Ojrzyński zapowiada odejście Reguły

Zagłębie Lubin dość dobrze rozpoczęło nowy sezon PKO Ekstraklasy. Po trzech meczach na koncie ekipy Leszka Ojrzyńskiego jest sześć oczek i to pozwala ulokować się w pierwszej szóstce ligi. Miedzowi wygrali poza tym ostatnie derby Dolnego Śląska, co jest kolejnym sukcesem doświadczonego szkoleniowca.

Wkrótce jednak zespół czeka spore wyzwanie. Wszystko przez fakt, że z klubem pożegna się najpewniej Marcel Reguła. Kluczowy gracz ofensywny nie może narzekać na brak ofert, a jak stwierdził sam Ojrzyński, nie jest pewne, czy młodzieżowiec zostanie w Zagłębiu do kolejnego meczu.

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Na razie mamy Regułę. Zobaczymy, czy do niedzieli jeszcze ten stan się utrzyma, czy trzeba będzie już właśnie szukać nowych rozwiązań po tej prawej stronie, chociaż Marcel też grał i jako lewoskrzydłowy, też grał jako napastnik. Zobaczymy, tak jak wspomniałem, jeszcze jesteśmy przed określeniem całego planu na Radomiak – powiedział Leszek Ojrzyński w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Marcel Reguła rozpoczął obecny sezon od trzech spotkań, w których raz wpisał się na listę strzelców. 19-letni zawodnik ma już również całkiem pokaźny dorobek w pierwszym zespole Zagłębia Lubin. Dotychczas wystąpił w jego barwach 46 razy, zdobywając dziewięć bramek i dokładając do tego osiem asyst. Jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” to obecnie około 7 milionów euro. Skrzydłowy czeka na debiutanckie powołanie do pierwszej reprezentacji Polski.

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