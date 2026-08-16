Rumuński pomocnik łączony z Jagiellonią Białystok

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kolejny pomocnik dołączy do Jagiellonii?!

Jagiellonia Białystok dobrze rozpoczęła nowy sezon i to zarówno na poziomie PKO Ekstraklasy, jak i europejskich pucharów. Kto wie, być może nawet w Europie jest lepiej niż w lidze, gdyż wszystko wskazuje na to, że jesienią zobaczymy ich w Lidze Europy. Dlatego też nie może dziwić, że klub szuka jeszcze wzmocnień. Te przydałyby się jeszcze na kilku pozycjach, szczególnie właśnie w kontekście gry co trzy dni.

Do tej pory klub potwierdził już kilka ciekawych ruchów, ale zdaje się, że wciąż pozostaje pole do głośnych ruchów. Według informacji, które przekazał serwis „Trumedia.co”, Duma Podlasia ma być zainteresowana pozyskaniem niejakiego Constantina Grameniego. Rumuński pomocnik to gracz Rapidu 1923 Bukareszt. Trudno jednak zweryfikować prawdziwość tych plotek, gdyż ten sam portal informował także o zainteresowaniu Widzewa graczem tego samego zespołu. Może to być więc gra menadżerów.

Constantin Grameni w tym sezonie w pięciu meczach zanotował dwie asysty. Środkowy pomocnik łącznie na poziomie rumuńskiej ekstraklasy ma prawie 130 występów i 10 goli oraz 12 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 1,3 miliona euro. Do tej pory występował on tylko w rodzimej lidze.

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