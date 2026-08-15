Palhinha ma kolejną opcję z Premier League. Bayern chce go sprzedać

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Newcastle United wzięło na celownik Joao Palhinhę

Joao Palhinha najprawdopodobniej pożegna się z Bayernem Monachium podczas obecnego letniego okienka transferowego. 31-letni pomocnik w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur, ale londyński klub nie zdecydował się na jego wykupienie. Portugalczyk wrócił więc do stolicy Bawarii, choć prawdopodobnie tylko na chwilę, ponieważ tamtejszy trener – Vincent Kompany – nie widzi dla niego miejsca w zespole Die Roten.

Mistrzowie Niemiec dążą więc do definitywnego rozstania z mierzącym 190 centymetrów zawodnikiem, który może ponownie zagrać w Premier League. W poprzednich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu jego osobą ze strony Aston Villi, a teraz – według Bena Jacobsa z portalu „GiveMeSport” – do walki o podpis Palhinhi dołączyło również Newcastle United. Sroki poszukują wzmocnienia środka pola, dlatego zwróciły uwagę na portugalskiego piłkarza.

Joao Palhinha reprezentuje Bayern od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę za ponad 50 milionów euro z Fulham. Od tamtej pory 37-krotny reprezentant Portugalii rozegrał w barwach bawarskiego potentata dokładnie 25 spotkań, nie zdobywając bramki, ani nie notując asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie około 15 milionów euro.