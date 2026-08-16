80 milionów euro? Barcelona postawiła sprawę jasno w sprawie napastnika

FC Barcelona nie zamierza płacić 80 milionów euro za Luisa Suareza. Katalończycy uznają klauzulę napastnika Sportingu za zbyt wysoką i nie chcą przepłacać tego lata.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona zainteresowana napastnikiem. Jest jeden poważny problem

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniem ataku, ale nie zamierza podejmować pochopnych decyzji. Jednym z zawodników znajdujących się na radarze klubu jest Luis Suarez ze Sportingu. Problemem pozostaje jednak cena, jaką trzeba byłoby zapłacić za Kolumbijczyka.

Jak informuje Fabrizio Romano na X, mistrz La Liga nie planuje aktywowania klauzuli odstępnego zapisanej w kontrakcie napastnika. Wynosi ona aż 80 milionów euro, a dla Barcelony jest to obecnie zbyt wysoka kwota.

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Portugalski klub nie zamierza natomiast schodzić ze swoich oczekiwań. Sporting jest świadomy wartości swojego zawodnika i nie planuje żadnych ustępstw. Przy takim stanowisku transfer Suareza do Barcy wydaje się obecnie mało prawdopodobny.

🚨 Barcelona will not activate €80m release clause for Luis Suárez as price considered too high.



🦁 Sporting won’t make any discounts and expect Colombian striker to stay. pic.twitter.com/Lz6QEgEQLX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Co ciekawe, Kolumbijczyk pojawił się w kontekście Blaugrany jako potencjalna alternatywa. Wcześniej znany dziennikarz informował, że Barcelona może zainteresować się napastnikiem Sportingu w przypadku niepowodzenia rozmów dotyczących transferu Juliana Alvareza z Atlético Madryt.

Suarez ma za sobą znakomity sezon. Ogólnie w 53 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 38 bramek i dołożył do tego dziewięć asyst. Jego kontrakt z aktualnym klubem obowiązuje do czerwca 2030 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję portugalskiego klubu podczas ewentualnych negocjacji.