Arsenal gotowy na duży wydatek. Reprezentant Anglii blisko Londynu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ezri Konsa głównym celem transferowym Arsenalu

Arsenal jest aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego, sprowadzając Bruno Guimaraesa, Christosa Tzolisa oraz Illana Mesliera. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec zakupów w wykonaniu angielskiego giganta. Trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – liczy bowiem również na pozyskanie nowego środkowego obrońcy, który zwiększyłby rywalizację w defensywie.

Jak podaje w sobotni wieczór stacja radiowa „talkSPORT”, na szczycie listy życzeń Arsenalu znalazł się Ezri Konsa. Mistrzowie Premier League są gotowi ponieść wysiłek finansowy, aby przekonać Aston Villę do sprzedaży 28-letniego obrońcy. Taka transakcja może wiązać się z wydatkiem rzędu 70-80 milionów euro, co uczyniłoby Konsę jednym z najdroższych defensorów w historii angielskiej piłki.

Etatowy reprezentant Synów Albionu z powodzeniem występuje w aktualnym zespole od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park z Brentfordu za blisko 15 milionów euro. Doświadczony stoper ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Włodarze Aston Villi chcą zatrzymać jednego ze swoich liderów, jednak są skłonni rozważyć sprzedaż w przypadku otrzymania odpowiednio wysokiej propozycji.