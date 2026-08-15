Lucas Bergvall może zmienić klub wewnątrz Premier League

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Lucas Bergvall

Newcastle United poluje na Lucasa Bergvalla

Lucas Bergvall może rozstać się z Tottenhamem Hotspur podczas aktualnego letniego okienka transferowego. 20-letni pomocnik nie wyklucza opuszczenia drużyny Kogutów, a londyński klub jest gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika. Do ekipy Spurs tego lata trafił bowiem Sandro Tonali, dlatego Szwed nie jest już postrzegany jako niezastąpiony element zespołu Roberto De Zerbiego.

Jak poinformowała brytyjska gazeta The Guardian, chrapkę na sprowadzenie Bergvalla ma między innymi Newcastle United. Sroki poszukują poważnego wzmocnienia środka pola, a 14-krotny reprezentant Szwecji wydaje się ciekawą opcją. Klub z St James’ Park będzie jednak musiał pokonać konkurencję w postaci Nottingham Forest, które również interesuje się młodym pomocnikiem.

Bergvall przeniósł się do Tottenhamu w lipcu 2024 roku z Djurgardens IF za około 20 milionów euro. Od tamtej pory stopniowo budował swoją pozycję w zespole z północnego Londynu. W poprzednim sezonie zdolny Szwed rozegrał 33 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował pięć asyst. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.