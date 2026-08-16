Dwa życzenia Mourinho i ani jednego transferu. Real zwleka

Jose Mourinho nie jest w pełni zadowolony z kadry Realu Madryt. Portugalczyk wskazał dwa konkretne profile, których brakuje mu w zespole, ale klub nie spełnił jego oczekiwań.

fot. Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Tego zażądał Jose Mourinho od Realu Madryt. Klub nie zrobił mu prezentu

Jose Mourinho chce jeszcze wzmocnić Real Madryt, mimo że obecna kadra pozwala mu walczyć o najwyższe cele. Jak informuje Sport.es, portugalski szkoleniowiec przedstawił władzom klubu dwa konkretne życzenia dotyczące składu. Żadne z nich nie zostało na razie zrealizowane.

Pierwszym priorytetem Mourinho jest sprowadzenie lewonożnego środkowego obrońcy. Portugalczyk szczególnie ceni Alessandro Bastoniego. Defensor Interu Mediolan idealnie pasuje do jego wizji zespołu, jednak transfer Włocha wiązałby się z ogromnym wydatkiem. Klub z Serie A oczekuje za swojego zawodnika mniej więcej 70 milionów euro.

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Drugim brakującym elementem ma być „totalny” pomocnik, czyli zawodnik potrafiący łączyć odpowiedzialność za defensywę z jakością w rozegraniu. Mourinho szuka piłkarza, który będzie w stanie sprostać wysokiej intensywności spotkań i zapewni zespołowi większą równowagę w środku pola.

Jeszcze niedawno jednym z rozwiązań mógł być Rodri. Real był gotowy przeznaczyć na pomocnika Manchesteru City około 70 milionów euro. Hiszpan zdecydował się jednak na transfer do Barcelony. W związku z tym plany Królewskich mogą ulec zmianie.

Mourinho ma również własny typ zawodnika o profilu, którego potrzebuje. Portugalczyk wskazuje Mortena Hjulmanda, który tego lata trafił do Atletico Madryt. Pomocnik ma być dla niego przykładem wszechstronnego gracza zdolnego do gry na najwyższych obrotach.