Barcelona chce napastnika, który pogrążył Real Madryt. Szokujący wybór

Duma Katalonii szuka następcy Roberta Lewandowskiego i nie jest to żadną tajemnicą. Sport twierdzi, że Barcelona chce napastnika, który pogrążył Real Madryt. Pod obserwacją jest Vedat Muriqi.

Vedat Muriqi przykuł uwagę FC Barcelony

FC Barcelona ma coraz mniej czasu, żeby wybrać zawodnika, który w przyszłym sezonie zastąpi Roberta Lewandowskiego. Kontrakt z reprezentantem Polski prawdopodobnie nie zostanie przedłużony, na co wskazuje fakt, że 37-latek odrzucił ostatnią ofertę. Wobec tego w Katalonii potrzebują nowej dziewiątki. Kandydatów nie brakuje, ale jeden z nich to totalne zaskoczenie.

Julian Alvarez i Alexander Sorloth to nazwiska, które najczęściej są wymieniane w kontekście letniego transferu. Z kolei dziennik Sport poinformował o zaskakującej opcji. Wygląda na to, że Barcelona chce napastnika, który pogrążył Real Madryt. Vedat Muriqi, bo o nim mowa znalazł się pod szczegółową obserwacją Blaugrany. Ostatnio strzelił bramkę Królewskim, która zabrała im cenne punkty.

Muriqi to Kosowianin, który na co dzień gra w Realu Mallorca. W tym sezonie forma 31-latka może budzić podziw, ponieważ zdobył aż 21 goli w 30 meczach ligowych. Hiszpańskie media sugerują, że odmienny profil piłkarza działa na jego korzyść. „Muriqi ma 194 cm wzrostu, przez co prezentuje zdecydowanie inny profil niż obecni napastnicy Barcelony. Działa to na jego korzyść. Potrafi dominować w powietrzu, absorbować uwagę obrońców i dysponuje świetnym instynktem strzeleckim” – opisuje zawodnika kataloński Sport.

Problem przy transferze Muriqiego może stanowić cena. Mallorca zapisała w kontrakcie kwotę odstępnego w wysokości 40 milionów euro. Póki co nie Barcelona nie kontaktowała się z klubem piłkarza, ale panuje przekonanie, że będą skłonni do negocjacji.