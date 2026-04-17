Moises Caicedo złożył podpis. Wyjaśniła się jego przyszłość

Moises Caicedo będzie kontynuował swoją karierę w Chelsea. 24-letni pomocnik właśnie przedłużył kontrakt z londyńskim klubem aż do 30 czerwca 2033 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Moises Caicedo

Oficjalnie: Chelsea przedłużyła kontrakt z Moisesem Caicedo

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu umowy z Moisesem Caicedo. 24-letni defensywny pomocnik związał się z angielskim klubem długoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2033 roku. Przypomnijmy, że poprzednie porozumienie między stronami wygasałoby dwa lata wcześniej, a nowa umowa zapewni cenionemu piłkarzowi również wyższe zarobki.

Moi is here to stay. 🔵🇪🇨 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026

– Jestem niezwykle szczęśliwy z faktu, iż przedłużyłem kontrakt z Chelsea. Naprawdę wierzę w ten zespół i wiem, że zmierzamy w odpowiednim kierunku. Dopiero zaczynamy wspólną drogę, a przed nami jeszcze wiele do osiągnięcia. Jestem bardzo głodny dalszego rozwoju. Chcę zdobywać trofea oraz dawać z siebie wszystko dla naszych kibiców – powiedział ekwadorski gwiazdor po złożeniu swojego podpisu, cytowany przez klubowe media.

Caicedo, który jeszcze niedawno był łączony z europejskimi gigantami, trafił na Stamford Bridge w 2023 roku z Brighton & Hove Albion za 116 milionów euro, co do dziś czyni go jednym z najdroższych piłkarzy w historii Premier League. Reprezentant Ekwadoru rozegrał dotychczas 140 meczów, zdobył 8 bramek i zanotował 11 asyst w koszulce ekipy The Blues. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 110 milionów euro.