Moises Caicedo złożył podpis. Wyjaśniła się jego przyszłość

16:16, 17. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Moises Caicedo będzie kontynuował swoją karierę w Chelsea. 24-letni pomocnik właśnie przedłużył kontrakt z londyńskim klubem aż do 30 czerwca 2033 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu umowy z Moisesem Caicedo. 24-letni defensywny pomocnik związał się z angielskim klubem długoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2033 roku. Przypomnijmy, że poprzednie porozumienie między stronami wygasałoby dwa lata wcześniej, a nowa umowa zapewni cenionemu piłkarzowi również wyższe zarobki.

Jestem niezwykle szczęśliwy z faktu, iż przedłużyłem kontrakt z Chelsea. Naprawdę wierzę w ten zespół i wiem, że zmierzamy w odpowiednim kierunku. Dopiero zaczynamy wspólną drogę, a przed nami jeszcze wiele do osiągnięcia. Jestem bardzo głodny dalszego rozwoju. Chcę zdobywać trofea oraz dawać z siebie wszystko dla naszych kibiców – powiedział ekwadorski gwiazdor po złożeniu swojego podpisu, cytowany przez klubowe media.

Caicedo, który jeszcze niedawno był łączony z europejskimi gigantami, trafił na Stamford Bridge w 2023 roku z Brighton & Hove Albion za 116 milionów euro, co do dziś czyni go jednym z najdroższych piłkarzy w historii Premier League. Reprezentant Ekwadoru rozegrał dotychczas 140 meczów, zdobył 8 bramek i zanotował 11 asyst w koszulce ekipy The Blues. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 110 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości