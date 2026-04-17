Conor Gallagher może bardzo szybko zakończyć swoją przygodę z Tottenhamem. Jak podaje Football Insider, klub jest gotów rozważyć oferty.

Conor Gallagher trafił do Tottenhamu w zimowym okienku transferowym. Początkowo ruch wydawał się trafiony. Anglik miał wnieść jakość do środka pola, jednak wraz z kolejnymi występami było tylko gorzej. Obecnie nie ma pewnego miejsca w pierwszym składzie.

Z kolei Spurs chcą uporządkować kadrę i ograniczyć wydatki. 26-latek jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników, dlatego klub rozważa sprzedaż gwiazdora. Według doniesień pomocnik nie musi się martwić o brak zainteresowania.

Choć nie podano konkretnych zespołów, to były zawodnik Atletico Madryt i Chelsea nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy.

Możliwe, że Gallagher przeniesie się do innego zespołu Premier League. To piłkarz, który potrafi grać intensywnie i wywierać pressing na rywalach. Taki profil jest ceniony w angielskiej ekstraklasie, więc szybko mogą pojawić się oferty.

Warto przypomnieć, że kontrakt został podpisany aż do 2031 roku. Jednak aktualnie wszystko wskazuje na to, że pomocnik opuści Tottenham zaledwie po sześciu miesiącach. Wszystko powinno wyjaśnić się w trakcie letniego okienka transferowego.

Zobacz także: Haaland poprosił o transfer! Chce trafić do tego giganta